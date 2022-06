Senador Eduardo Braga é recebido por uma grande multidão em Manaquiri

O senador Eduardo Braga (MDB/AM) participou, neste domingo (26/06), das inaugurações das escolas municipal “Breve Jesus Virá”, “31 de Março” e da Unidade Básica Ampliada de Saúde (UBAS), no município de Manaquiri, na Região Metropolitana de Manaus, distante 114 quilômetros da capital.

Na cidade, o parlamentar também visitou obras de infraestrutura de pavimentação de ruas e avenida viabilizadas com emendas parlamentares e que hoje mudaram a qualidade de vida dos moradores de Manaquiri. Ele também participou de uma grande caminhada em defesa da educação e do meio ambiente, além do tradicional Festejo de São Pedro Apóstolo.

O prefeito de Manaquiri e presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM), Jair Souto (MDB), disse que as duas escolas e a unidade de saúde foram construídas em parceria do senador Eduardo. A primeira será entregue na comunidade Piauí, a segunda no Andiroba, e a UBAS no bairro Ajuricaba.

"União muda vida de cidade ─* A parceria de Braga com Manaquiri é de longas datas, desde quando assumiu o governo do Amazonas em 2003. O senador destinou mais de R$ 40,3 milhões em emendas parlamentares para melhorias nas áreas da saúde, educação e mobilidade urbana.

Para a saúde foram mais de R$ 13,5 milhões, sendo R$ 9,3 milhões para manutenção de UBS, aquisição de medicamentos e equipamentos de saúde. Mais de R$ 1,9 milhão foi investido em ações de combate ao coronavírus e mais R$ 2,3 milhões para construção da UBS Fluvial, que hoje atende as comunidades ribeirinhas.

Na área da infraestrutura, Eduardo Braga viabilizou mais de R$ 23,8 milhões, dos quais R$ 5 milhões foram concluídos em obras de pavimentação de ruas nos bairros Areal, Osmar Freire, Ramal do Italiano, bairro Novo e Minha Casa, Minha Vida. Outros R$ 4,7 milhões estão sendo executados nos bairros Castanhal, Da Torre e Novo. “É assim, com muito trabalho que a gente agradece o povo de Manaquiri”, disse o senador.

A parceria possibilitou a construção da praça pública do Centro (R$ 290 mil); quadra poliesportiva coberta da comunidade do Limão (R$ 436 mil); ampliação do estádio de futebol Osmar Freire (R$ 487 mil); aquisição de caminhão basculante (R$ 200 mil), patrulha mecanizada (R$ 2 milhões) e veículo para melhorar o atendimento no Centro de Convivência do Idoso (R$ 99 mil).

Encontra-se em análise na Caixa Econômica Federal projeto no valor de R$ 10,5 milhões, de emenda do parlamentar para a pavimentação das ruas dos bairros Ajuricaba, Centro, Come Vidro, conjunto Novo, Laranjeiras, Novo e Planejado.

O parlamentar também destinou R$ 3 milhões para a construção de uma escola municipal na Cidade Educação em Manaquiri, projeto encontra-se em análise no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e Qualidade do Ensino (FNDE) do Ministério da Educação.

O deputado Silas Câmara (Republicanos) e os prefeitos de Manacapuru, Beto D"Ângelo, do Careiro Castanho, Nathan Macena e os ex-prefeitos de Tapauá, Zezito e de Juruá, Guardinho, acompanharam o senador Eduardo na visita a Manaquiri.