Senac oferece 150 vagas para cursos profissionalizantes no Amazonas

Manaus/AM - O Senac divulga, nesta segunda-feira (14), edital do processo seletivo com 150 vagas para cursos profissionalizantes no Amazonas.

Todos os cursos vão acontecer na modalidade on-line e as inscrições acontecerão no dia 15 de Junho, a partir das 5h, no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), onde os interessados terão três opções de cursos, dentre eles, Auxiliar de Cozinha (50 vagas), Garçom (50 vagas) e Agente de Informações Turísticas (50 vagas), com data marcada para início na segunda semana de Julho.

É importante que os interessados preencham o formulário com atenção e verifiquem se todos os pré-requisitos estejam corretos, sendo necessário fornecer dados como número do RG, CPF, data de nascimento, renda, número de telefone celular com WhatsApp e e-mail, escolaridade e ao término, aceitar os termos de informações.

Lista dos Aprovados

A relação dos aprovados será divulgada no dia 17 de Junho no Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br).