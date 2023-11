‘Senac Capacitar Manaus’ abre inscriçõs para 4ª edição

Manaus/AM - As inscrições de empresários e colaboradores em atividades ligadas ao comércio de bens, serviços e turismo interessados em visitar a próxima edição do ‘Senac Capacitar Manaus’ estão disponíveis. Promovido pelo Senac-AM, o evento deste ano chega ao seu 4º ano e está consolidado como um dos maiores eventos imersivos no Brasil sobre esses três setores da economia brasileira.

A participação no ‘Senac Capacitar Manaus’ é gratuita e a credencial dá direito ao acesso aos dois dias de programação, que ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro, das 13h às 20h, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, zona Centro-Sul.

Com o tema ‘Comércio e Negócios: Inovação e Sustentabilidade’, o circuito de atividades do ‘Capacitar’ terá a ministração de palestras com referências nos setores em abordagens como inovação, gastronomia e marketing digital. Haverá ainda a facilitação de workshops, práticas de minicursos de capacitação e a exposição de estandes do Senac-AM e instituições parceiras.

Três mil visitantes, entre gestores e funcionários de ramos como hotelaria, alimentação e varejo, são esperados pelos organizadores. Segundo a assessora de Planejamento e Orçamento do Senac-AM, Marcilene Carvalho, nessa edição do ‘Senac Capacitar Manaus’, o foco será direcionado para a oferta de soluções às empresas, prezando pela sustentabilidade.

Participação no ‘Senac Capacitar Manaus’ 2023

Gratuitas e por tempo limitado, as inscrições devem ser feitas pelo site Sympla. A programação completa da 4ª edição do ‘Capacitar’ pode ser acessada nas redes sociais oficiais do Senac-AM ou no site am.senac.br/capacitar