Semana Santa: Governo vai doar 300 toneladas de peixe no Amazonas

Manaus/AM - Está previsto para esta segunda-feira (2), na abertura da Semana Santa, o anúncio do governador do Amazonas, Wilson Lima, da aquisição de cerca de 300 toneladas de pescado para doar às instituições assistenciais do estado, com estimativa de beneficiar mais de 100 instituições da capital e interior.

Na ocasião, também será anunciada a programação do Feirão do Pescado 2023. Ao todo, o Governo do Amazonas disponibilizou três pontos de Manaus para que pescadores e piscicultores comercializem peixes das espécies: tambaqui, matrinxã e pirarucu. A estimativa é que sejam comercializadas 100 toneladas de pescado no período, movimentando R$ 1,5 milhão.