Sem mortes, Amazonas registra 634 novos casos de Covid-19 em 24h

Manaus/AM - Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 634 novos casos de Covid-19, totalizando 590.322 casos da doença no estado. Também conforme boletim divulgado neste sábado (9), não há registro de óbitos, permanecendo em 14.183 mortes pelo vírus no estado.

Na capital, de acordo com dados da prefeitura de Manaus, na sexta-feira (8), não ocorreu sepultamento pela covid-19.

Municípios - Dos 590.322 casos confirmados no Amazonas até este sábado (9), 296.099 são de Manaus (50,16%) e 294.223 do interior do estado (49,84%).

Óbitos- Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9.710 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.473.

Confira o boletim divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS):