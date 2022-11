Sem mortes, Amazonas registra 143 novos casos de Covid em 24h

Manaus/Am - Nas últimas 24 horas, o Amazonas registrou 143 novos casos de Covid-19, elevando para 623.510 o total de casos da doença no estado. Também segundo o boletim desta terça-feira (29), não há registro de novas mortes, permanecendo o total de 14.394.

Municípios – Dos 623510 casos confirmados no Amazonas até esta terça-feira (29/11), 313120 são de Manaus (50,29%) e 310.390 do interior do estado (49,8%).

A capital, Manaus, tem 40 novos casos confirmados. No interior, os municípios que têm casos novos são: São Gabriel da Cachoeira (29), Parintins (15), Humaitá (12), Canutama (8), Manicoré (7), Maués (6), Novo Aripuanã (6), Boa Vista do Ramos (3), Boca do Acre (3), Tefé (3), Atalaia do Norte (2), Pauini (2), Autazes (1), Careiro (1), Careiro da Várzea (1), Jutaí (1), Nhamundá (1), Presidente Figueiredo (1) e Rio Preto da Eva (1).

Óbitos – Entre as vítimas em Manaus, há o registro de 9887 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 4.507.