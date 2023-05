Sem mortes, Amazonas registra 121 novos casos de Covid-19

Vacinação - Conforme os dados parciais do Programa Nacional de Imunização (PNI), 9.113.038 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quarta-feira (17), sendo 3.430.374 de primeira dose, 2.898.931 de segunda dose, 77.475 com dose única, 1.816.387 de 1ª dose de reforço, 738.134 de 2ª dose de reforço, 7.475 de dose adicional para os imunossuprimidos e 144.262 doses de vacina bivalente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.