Sem CNH e embriagados, mais de 300 motoristas são multados no Amazonas

Manaus/AM - Mais de 300 motoristas foram multados durante as fiscalizações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), entre o dia 13 de junho até domingo (18), com o objetivo de prevenir acidentes relacionados ao consumo de bebida alcoólica e/ou por falta de manutenção veicular.

Ao todo, 345 condutores foram autuados, sendo 45 por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), 35 por conduzir veículo sem equipamento obrigatório, 20 por conduzir veículo com descarga livre, 66 por conduzir veículo sem licenciamento atualizado, 11 por conduzir motocicleta sem capacete e nove por conduzir veículo sob a influência de bebida alcoólica.

Além das autuações, 47 motocicletas foram removidas e 26 carros também foram removidos. A fiscalização ocorreu nas principais avenidas da capital, tais como avenida Torquato Tapajós, na zona centro-sul; avenida do Turismo, zona oeste, e no Parque Mosaico, localizado no bairro Planalto, zona centro-oeste.