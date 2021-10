Seleção amazonense disputará Campeonato Brasileiro de Luta Livre no RJ

A montagem da seleção amazonense foi resultado do trabalho da Federação Amazonense de Submission e Luta Livre Esportiva (Fasub). Mais informações sobre Campeonato Brasileiro de Luta Livre Esportiva 2021 podem ser obtidas no site oficial da CBLLE (www.cblle.com.br).

Com apenas 13 anos, Isaías Christian pratica a luta-livre desde os três anos por influência direta dos pais. É com esta “experiência” na bagagem que o jovem atleta disputará a categoria infanto-juvenil. “Estou um pouco nervoso. Mas eu vou lá para trazer a medalha para Manaus. Estou realizando meu sonho e o da minha mãe”, confessa.

A competição vai contemplar desde a categoria pré-mirim, com os pequenos competidores de 4 a 5 anos, até os mais experientes com a categoria master 5, para os atletas de 55 a 99 anos.

Manaus/AM - Cerca de 13 atletas da seleção amazonense vão participar, no dia 07 de novembro, do Campeonato Brasileiro 2021, que será realizado no Rio de Janeiro.

