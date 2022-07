Seguro de vida contratado deve ser pago a herdeiro único

Manaus/AM - Kaio Vinícius Campos dos Santos promoveu ação de ressarcimento de indenização decorrente de seguro de vida do qual foi o único beneficiário nos autos do processo n° 0636570-86.2016, vindo a obter procedência da ação ante a 1ª. Vara Cível de Manaus, em processo contra o Banco Santander S.A e Zurich Santaner Brasil Seguros e Previdência S.A. Leia mais em Amazonas Direito.

