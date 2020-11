Segurança será reforçada em todo o Amazonas nas eleições do próximo domingo

Manaus/AM - A Secretaria de Segurança Pública detalhou nessa terça-feira (10), como vai funcionar o policiamento na capital e no interior durante as eleições do próximo domingo (15).

De acordo com o órgão, 2,6 mil policiais estarão na ruas, sendo 1.276 na capital e os demais serão distribuídos nos municípios do Amazonas. Militares do Exército e órgãos de apoio como Detran e o Corpo de Bombeiros também estão envolvidos na “Operação Eleições 2020”.

O interior também contará com o reforço das Forças Armadas. Quanto à Central de Flagrantes de Crimes Eleitorais em Manaus, ela funcionará na Delegacia Geral da Polícia Civil, no bairro Dom Pedro e denúncias também poderão ser feitas pelo telefone 181.