Seguem abertas inscrições para a Bolsa Esporte no Amazonas

Manaus/AM - Os atletas, paratletas e esportistas do Amazonas interessados em concorrer ao projeto Bolsa Esporte Estadual têm até o dia 14 de junho para fazer a inscrição no site da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), www.faar.am.gov.br. Lançado pelo governador Wilson Lima no dia 15 de maio, na Arena da Amazônia, o patrocínio vai beneficiar 430 competidores.

As bolsas variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais. No site da Faar, os interessados podem consultar o edital completo e fazer o download da ficha de inscrição.

Podem se inscrever atletas e paratletas de esportes individuais e coletivos, desde às categorias de base até o alto rendimento, incluindo modalidades olímpicas.

Com a ficha de inscrição preenchida, os atletas devem comparecer à sede da Faar (avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro) até o dia 14 de junho, das 8h às 16h. É necessário levar documentação completa, especificada no site, com envelope lacrado, conforme previsto no Edital.

Regras do edital

Tanto nas modalidades individuais quanto nas coletivas, os atletas e paratletas de base, do alto rendimento e de modalidades olímpicas precisam, entre outros requisitos, estar vinculados a uma entidade de prática desportiva ou paradesportiva do Amazonas, há pelo menos seis meses.

Também é necessário estar em plena atividade esportiva e ter residência fixa no Estado do Amazonas há pelo menos um ano.

Os competidores de categorias de base precisam ter pelo menos 12 anos completos e, no máximo, 18 anos completos até o término das inscrições. Os menores de idade devem apresentar autorização dos pais ou responsáveis legais.

Além disso, é exigido o comprovante de matrícula em instituição de ensino público ou privado, comprovação de bom rendimento escolar e frequência mínima de 75%, conforme determina o Ministério da Educação (MEC).

Para a categoria de alto rendimento nacional ou internacional; e nas modalidades olímpicas, é necessário ter pelo menos 19 anos até o término das inscrições.

Nas modalidades olímpicas, os atletas e paratletas precisam ter atingido os índices exigidos pela respectiva modalidade, por meio de documento comprobatório fornecido pela Confederação.

Em todas as categorias é vedada a concessão de mais de um benefício ao mesmo atleta, ainda que cumpra as exigências de outras categorias do Bolsa Esporte Estadual previstas no edital.

Todos os requisitos, bem como a documentação necessária estão disponíveis no site da Faar.

Vagas

São 300 vagas aos desportistas da base, que receberão em forma de patrocínio o valor de R$ 400 mensais.

Para os atletas e paratletas de alto rendimento, e que disputam competições nacionais e internacionais, são 100 vagas, com cada uma recebendo o incentivo de R$ 1 mil mensais.

Para atletas de modalidades olímpicas são destinadas 30 vagas com um investimento de R$ 3 mil cada, mensal. A partir do momento da assinatura, o contrato terá validade de até seis meses. O investimento total do Governo do Estado neste primeiro edital do Bolsa Esporte Estadual é de R$ 1,8 milhão.

Resultados

A Faar publicará até o dia 20 de junho o resultado preliminar dos atletas contemplados. Os atletas que tiverem seus requerimentos indeferidos, terão o prazo de dois dias para interposição de recurso. O resultado definitivo ocorrerá até o dia 27 de junho. A partir deste momento, os aprovados serão convocados para a assinatura do Termo de Contrato de Patrocínio.