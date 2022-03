Sefaz divulga resultado do Sorteio Mensal da Campanha Nota Fiscal Amazonense

Confira a lista dos contribuintes e das entidades sociais indicadas por eles: Cidadão: Rafael Carlos Silva Ramalho - R$ 20 mil Entidade: Abrigo NACER – R$ 8 mil Cidadão: Luis Antonio Lima Martins - R$ 10 mil Entidade: Abrigo Coração do Pai – R$ 4 mil Cidadão: Maria das Graças Maciel Ferreira - R$ 10 mil Entidade: Casa da Criança – R$ 4 mil Cidadão: Carolina de Andrade Maduro Ribeiro - R$ 5.000,00 Entidade: Lar das Marias - Associação de Apoio às Mulheres Portadoras de Câncer Cidadão: Sandro Tomas Segadilha de Oliveira - R$ 5.000,00 Entidade: GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer – R$ 2 mil Cidadão: Alcivane Gama Gonçalve - R$ 5.000,00 Entidade APRA - Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N.S. de Fátima do Açaí – R$ 2 mil Cidadão: Tattiany Kelen Ferreira Pacheco de Souz - R$ 5.000,00 / Entidade: APRA - Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Comunidade de N.S. de Fátima do Açaí – R$ 2 mil Cidadão: Raquel Leite Lima Souza - R$ 5.000,00 Entidade: Abrigo Moacyr Alves - Núcleo de Amparo Social Tomás de Aquino – R$ 2 mil Cidadão: Alessandro da Silva Nunes - R$ 5.000,00 Entidade: ASSAC - Associação de Serviço Social e Amparo ao Cidadão – R$ 2 mil Cidadão: Marcell Ramos de Souza - R$ 5.000,00 Entidade: GACC - Grupo de Apoio à Criança com Câncer – R$ 2 mil

