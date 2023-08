Seduc realiza abertura da 16ª Semana da Pessoa com Deficiência no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escola realizou, nesta segunda-feira (21), a abertura da 16ª Semana da Pessoa com Deficiência, que tem o objetivo de dialogar sobre a inclusão, especialmente na educação.

Na ocasião, a Gaee também anunciou o lançamento de uma série de livros pedagógicos, com temáticas sobre legislações para pessoas com deficiência, especificidades de cada síndrome e caminhos educacionais para alunos, professores, pedagogos e gestores.

No total, sete cadernos pedagógicos já estão prontos e chegarão, nos próximos dias, às coordenadorias distritais, regionais e nas quatro escolas especializadas aos estudantes com deficiência da rede estadual de ensino. A Gaee pretende, ainda, aumentar a coletânea, que contará com 12 livros. O objetivo é esclarecer dúvidas e aumentar a literatura sobre o tema, conforme explicou a professora e gerente da Gaee, Hellen Prata.

Programação

A semana também contará com uma exposição de materiais pedagógicos adaptados para alunos com deficiência. Os conteúdos trabalham as disciplinas regulares por meio de experiências sensoriais específicas, mas inclusivas aos estudantes. Serão apresentados dez trabalhos de escolas representantes de todas as coordenadorias distritais da capital.

A 16ª Semana da Pessoa com Deficiência encerra as atividades na próxima sexta-feira (25), quando um grupo de estudantes da Educação Especial realizará apresentações musicais e teatrais na Praça da Polícia, no Centro de Manaus. O evento, que começa às 17h30, é gratuito e aberto ao público geral.

Escolas especializadas

A rede estadual de ensino possui quatro escolas especializadas no atendimento aos alunos com deficiência. Nas unidades das Escolas Estaduais (EE) Augusto Carneiro, Diofanto Vieira Monteiro, Manoel Marçal de Araújo e Joanna Rodrigues Vieira, mais de 520 alunos são beneficiados. No total, em todas as escolas da rede estadual, conta a Educação Especial da rede estadual possui mais de 7,1 mil discentes como público-alvo.

Além do lançamento dos livros pedagógicos, a abertura da 16ª Semana da Pessoa com Deficiência também contou com uma roda de conversa com alunos, professores mediadores e pesquisadores. Todo o conteúdo foi transmitido ao vivo pelo YouTube do Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam), e pode ser conferido por meio do link https://bit.ly/SemanadaPessoaComDeficiencia.