Seduc convoca mais 40 professores aprovados em processo seletivo no Amazonas

O PSS tem contratação para início imediato. De acordo com o edital, os candidatos que não estiverem disponíveis no dia e horário do cronograma de apresentação dos documentos serão excluídos do processo seletivo.

A lista de convocados e as orientações de entrega dos documentos estão disponíveis no link https://bit.ly/convocacaopss09.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.