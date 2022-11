Secretário de Saúde prevê nova onda de covid no Amazonas: 'Está se repetindo o que ocorreu ano passado'

Entendam, o melhor momento para se vacinar contra uma doença é justamente quando a doença não esta circulando com intensidade. Por isso faço um novo apelo a toda a população: atualizem seu esquema vacinal, temos mais de um milhão de Amazonenses que não completaram suas doses. Não esperem as coisas piorarem para correrem todos ao mesmo tempo aos postos de vacinação como aconteceu ano passado.

Já atualizamos nosso plano de contingência com a certeza de que a necessidade de leitos de isolamento e coortes específicos para as duas condições irá aumentar e exigir novamente uma reorganização das unidades de todo nosso Sistema de Saúde.

Estimo que devemos ter aumento de casos e internações nos próximos 60- 80 dias, principalmente porque, ao que parece, está se repetindo o que ocorreu ano passado de termos Gripe e COVID rodando junto no final do ano.

"Estamos mais uma vez preparando as condições para resistir a mais uma onda da COVID19 no Amazonas.

A previsão é que nos próximos dois meses os casos de covid disparem como ocorreu nesse mesmo período no ano de 2021 com o surgimento e disseminação da Ômicron nas festas de fim de ano.

Diante do novo cenário, o secretário de Saúde, Anoar Samad informou que o sistema público de saúde será reorganizado com a abertura de novos leitos de isolamento para receber um número maior de pacientes infectados.

Nesta quarta-feira (9), a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), confirmou 210 novos casos do coronavírus e duas mortes.

