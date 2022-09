Secretário de Saúde esclarece atraso na entrega do Hospital do Hemoam em Manaus

Manaus/AM - O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, realizou publicação de vídeo em suas redes sociais, na quinta-feira (15), dando informações sobre as obras do Hospital do Hemoam, onde explica o motivo do atraso na entrega da nova unidade. Segundo o secretário, a nova previsão é que o hospital já esteja funcionando até dezembro deste ano.

Anoar Samad explica que a obra, que iniciou em 2014, avançou 83% na atual gestão do governo estadual e que sua conclusão está em 98%, faltando apenas a produção de uma cabine blindada de energia, que ainda está sendo confeccionada no sul do país.

“Até dezembro o Hemoam terá um hospital completo com mais de 300% de capacidade de internação”, afirma o secretário no vídeo.

O Hospital do Sangue, que será administrado pela Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), tinha previsão de ser inaugurado em janeiro deste ano.

Falecimento

A publicação do secretário Anoar Samad com esclarecimentos sobre a obra ocorre quatro dias após a morte da filha da influenciadora digital Magrinha Ellen, Luna Lima Lemos, de 6 anos, por leucemia. Antes do falecimento da filha, Magrinha publicou vídeos denunciando a falta de leito de UTI no Hemoam e que o Hospital do Sangue poderia atendê-la.

Na época, a SES-AM esclareceu que um leito de UTI foi providenciado para a paciente em outra unidade de saúde e que todo o suporte foi oferecido a ela, mas a filha de Magrinha Ellen acabou morrendo por complicações da doença.