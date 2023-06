Secretário de saúde é parabenizado por zerar filas de demandas cirúrgicas

Manaus/AM - A federação do Comércio parabeniza o secretário da Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM), Dr. Anoar Samad, pelo marco histórico nas demandas de cirurgia cardíacas pediátricas, zerando assim a espera para realização de procedimentos cirúrgicos nessa faixa etária.

Ainda na carta de parabenização, o Fecomércio destaca que o Governo do Estado por meio da SES, mudou a realidade da população amazonense através desta iniciativa, e enaltece que tal atuação oferece mais qualidade de vida aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Amazonas e que isso merece reconhecimento.

Filas zeradas

No início de junho de 2023, a SES por meio da Fundação Hospital Adriano Jorge (FHAJ), zerou a fila de três especialidades de cirurgia. Com o apoio do Governo do Amazonas, a gestão da unidade sistematizou processos de compra de materiais e garantiu mão-de-obra qualificada para acelerar os procedimentos cirúrgicos.

A fila de pacientes que precisavam da cirurgia de reconstrução de ligamento cruzado anterior, lesão que afeta o joelho, tinha 153 pacientes aguardando desde 2017, em 2023 todas as pessoas foram atendidas e atualmente não há filas.

Ao todo, 800 pacientes aguardavam por cirurgias de urologia desde 2019. Atualmente esse quantitativo está em 356 usuários, uma redução de 80,9% assim como a redução no tempo de espera para realizar as cirurgias.

A FHAJ também conseguiu zerar a fila de pacientes para troca de cateter Duplo J, (usado para manter a conexão entre o rim e a bexiga em caso de doenças envolvendo o sistema urinário). Desde 2020, 182 pacientes aguardavam uma cirurgia de mão e todos foram atendidos.