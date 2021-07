Anoar pede para que as pessoas não deixem passar a oportunidade de se imunizar, assim que sua faixa etária for contemplada.Secretário de Saúde do Amazonas pede que população não escolha vacina: ‘todas são seguras’

"Todas as vacinas foram aprovadas por um órgão extremamente capacitado, a Anvisa. Então, você tem que tomar a vacina que está disponível no momento. Todas elas dão proteção contra o coronavírus. Todas elas podem evitar, sim, que você evolua para uma doença grave", afirmou Anoar Samad.

O novo titular da SES-AM lembrou que todas as doses disponíveis no Brasil têm a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Manaus/AM - O secretário de Saúde do Amazonas, Anoar Samad, fez um apelo, nessa quarta-feira (30), às pessoas aptas a se vacinar contra a Covid-19 para que não escolham marca de vacina. Segundo ele, todos imunizastes são eficazes e somente são liberadas com a devida segurança comprovada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.