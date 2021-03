Secretário da Seap-AM solicita a Comitê retorno de visitas em presídios

Consta no documento que, segundo a Fundação de Vigilância sanitária (FVS), houve diminuição de mortes por Covid no estado, bem como diminuição de novos casos da doença.

Manaus/AM - O coronel Vinicius Almeida, titular da Secretária de Administração Penitenciária (Seap), afirmou em suas redes sociais que já foi enviado na sexta-feira (12), um ofício para o Comitê de Gerenciamento de Crise do Estado, solicitando para o retorno das vitimas nos presídios do Amazonas.

