Secretaria orienta que pais redobrem cuidados com filhos durante volta às aulas no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) alerta pais e responsáveis sobre o redobramento nos cuidados com doenças e a saúde das crianças neste período de volta às aulas. A atenção com alimentação saudável e hábitos de higiene adequados são essenciais na prevenção da propagação de infecções no ambiente escolar.

Durante este período, as chances de contrair vírus e bactérias que causam problemas respiratórios como gripes, resfriados e demais doenças ligadas ao aparelho respiratório, se dão pelo contato próximo e frequente entre as crianças.

O secretário de estado de Saúde, Dr. Anoar Samad, enfatiza a importância de evitar levar as crianças para a escola quando tiverem sintomas gripais.

“Estamos ainda em época de chuva, as pessoas se aglomeram mais, então vamos ter mais atenção na saúde das crianças, que estão mais propícias a terem a imunidade desestabilizada, nesse caso é prudente que não as levem para as escolas quando houverem sintomas gripais principalmente quando houver febre e tosse que não cessam”, finalizou.

Alimentação e Higiene

Alimentos ricos em nutrientes e vitaminas, como frutas, verduras e proteínas, devem ser incluídos na dieta, bem como a inclusão de sucos naturais e água para manter-se hidratados. Ensinar as crianças a criarem hábitos de lavar as mãos com frequência ao longo do dia, principalmente antes das refeições, também são formas prevenir enfermidades e melhorar o sistema imunológico.

Vacinação

Além disso, é importante estar atento à atualização da caderneta de vacina, principalmente com as doses de vacinas contra Covid-19 destinadas a crianças acima de seis meses.

“É de suma importância salientar que os pais e responsáveis não sejam resistentes a levarem os filhos para tomar as doses contra a Covid-19, para garantir um retorno às aulas mais seguras e tentar eliminar de vez esse vírus do nosso meio”, finalizou o pediatra.