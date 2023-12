Secretaria de Saúde se manifesta sobre paralisação de serviços médicos em hospitais no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) se manifestou, nesta sexta-feira (1º), sobre a decisão de empresas médicas de paralisarem temporariamente os serviços não urgentes em hospitais e demais unidades de saúde da rede pública estadual no Amazonas a partir de hoje.

Por meio de nota, a SES-AM informou que "está em tratativas com as cooperativas médicas para equacionar a questão dos pagamentos o mais rápido possível. A Secretaria de Estado de Fazendo (Sefaz) está avaliando a parte orçamentária. O Governo do Amazonas reforça que todos os serviços de urgência e emergência das unidades de saúde do Estado seguem mantidos".

As empresas médicas que prestam serviço ao Governo do Amazonas anunciaram, em comunicado direcionado ao Conselho Regional de Medicina do Amazonas (CRM-AM) na quarta-feira (29), que iriam paralisar temporariamente os serviços médicos não urgentes nos hospitais públicos a partir desta sexta-feira.

As empresas buscam o pagamento de débitos em atraso referentes aos anos de 2021 e 2022, assim como dos meses de agosto, setembro e outubro de 2023.