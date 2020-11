Secretaria de Saúde do Amazonas apresenta planejamento para próximos anos

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) realizou, nessa quarta-feira (18), uma audiência pública virtual para discussão e elaboração do Plano Estadual de Saúde do Amazonas (PES) para o quadriênio 2020-2023. Discutido em parceria com o controle social, a secretaria apresentou o planejamento para os próximos anos na área da saúde e convocou a população e servidores a participarem com sugestões.



A audiência contou com o apoio da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e teve o registro da participação de deputados, representantes de entidades de controle social, representantes dos secretários municipais de saúde, representantes de instituições e dos órgãos de controle do Estado.



Além de ser transmitida de forma híbrida pelas plataformas Zoom e Youtube e compartilhada nas redes sociais da SES-AM, em razão das medidas protetivas contra a pandemia de Covid-19, a secretaria ainda disponibilizou mais uma ferramenta de participação. No site www.saude.am.gov.br, os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) podem conferir o modelo do PES e sugerir modificações e ampliações.



Conforme o secretário da SES-AM, Marcellus Campêlo, o PES é construído a partir do diagnóstico da situação da saúde no Estado, que identifica os problemas e as necessidades que devem ser priorizadas para a melhoria dos serviços ofertados à população. As bases do plano foram apresentadas, juntamente com as propostas de intervenção, e posteriormente, os participantes puderam se inscrever para manifestações e contribuições.



O secretário da SES ressaltou que um dos projetos do Programa Saúde Amazonas, que visa a reestruturação da Saúde do Estado, contempla a retomada do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da pasta.