Secretaria de Cultura disponibiliza site exclusivo da Lei Paulo Gustavo no Amazonas

Manaus/AM - A Secretaria de Cultura e Economia Criativa formalizou e lançou um site exclusivo da Lei Paulo Gustavo que se encontra à disposição dos artistas locais, agentes culturais e sociedade civil

O site www.cultura.am.gov.br será um canal de comunicação amplo que irá permitir o acompanhamento de todo processo que vem sendo trabalhado entre os segmentos culturais e a pasta.

No site, os agentes culturais têm acesso aos formulários de consulta pública de cada segmento: Circo, Performance, Teatro e Dança; Audiovisual; Livro e Leitura, Literatura e HQ’s; Cultura Popular, Carnaval e Folclore; Povo Negro; Artes Visuais e Artesanato; Povos Indígenas; Área Técnica, Pesquisa, Produção Cultural; Hip Hop; Comunicade LGBTQIA+; Música e Patrimônio Cultura e Espaços Culturais.

As reuniões setoriais que aconteceram entre os meses de abril e maio, captadas pelo setor de audiovisual da Secretaria de Cultura, também podem ser visualizadas no site, que permite ainda o acesso facilitado às notícias sobre a lei e às ações do Ministério da Cultura, editais e legislação.

Plataforma oficial

Com o intuito de mapear a cadeia produtiva do setor cultural do estado, o Cadastro da Cultura é outro campo acessível no site LPG.

A atualização cadastral dos artistas e agentes culturais irá facilitar a troca de informações entre os segmentos e a pasta de cultura, tais como, inscrições em editais, chamadas públicas e outros instrumentos convocatórios.

