Seca suspende viagens de barco em dois municípios do Amazonas

Embarcações que fazem linhas para os municípios de Atalaia do Norte de Benjamim Constant precisaram suspender as viagens devido a seca dos Rio Javari e Solimões.

Segundo um site do sistema Globo, o nível do o nível do Solimões chegou a 1,94 metros. 60 centímetros mais baixo que a cota registrada no dia 28 de agosto do ano passado, e barcos precisam evitar acidentes e encalharem nos bancos de areia que surgem nos leitos dos rios.

A parada temporária causa dificuldades no transporte de passageiros, animais e suprimentos.