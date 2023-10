Seca no Amazonas deixa 40 municípios em emergência e afeta 66 mil famílias

Manaus/AM - De acordo com o boletim sobre a estiagem, divulgado nesta quinta-feira (5) pelo Comitê de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental, há 40 municípios em situação de emergência e um total de 66 mil famílias afetadas pela seca.

Conforme os dados, até as 14h desta quinta, havia 40 municípios em situação de emergência, 19 cidades de alerta, 1 em atenção e 2 em normalidade. O número de municípios afetados permanece o mesmo do último boletim divulgado.

Segundo o boletim, o Amazonas tem 266 mil pessoas afetadas até o momento, configurando 66 mil famílias.

Emergência: Maués, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Humaitá, Amaturá, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça, Tonantins, Tabatinga, Manaus, Manaquiri, Iranduba, Envira, Itamarati, Eirunepé, Ipixuna, Tefé, Coari, Jutaí, Maraã, Uarini, Alvarães, Fonte Boa Pauini, Boca do Acre, Rio Preto da Eva, Urucará, CAapiranga, Autazes, Nova Olinda do Norte, Lábrea, Guajará, Anamã, Anori, Borba, Japurá, São Gabriel da Cachoeira, Careiro da Várzea, Novo Aripuanã e Juruá.

Alerta: Careiro, Codajás, Manacapuru, Novo Airão, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos, Tapauá, Beruri, Manicoré, Carauari, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã, Parintins, Itacoatiara, Silves, Itapiranga e Urucurituba.

Atenção: Canutama

Normalidade: Presidente Figueiredo e Apuí