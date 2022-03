Sebrae de Parintins abre inscrições para cursos de empreendedorismo feminino e universo digital

Nacionalmente, 46% das empresas que iniciam empreendendo na esfera dos micros e pequenos negócios são lideradas por mulheres. Elas atuam com uma média de base empregadora de 1 a cinco vagas, mostrando grande capacidade de empregar com carteira assinada. Elas são, em geral, possuidoras de ensino médio completo e também universitário, nesses quesitos são mais preparadas que os homens.

Já sobre o universo digital, o Sebrae de Parintins também vai realizar os cursos de Inovação e Marketing Pessoal, sendo o primeiro de 21 a 25 de março, das 14h às 17h, ao custo de R$ 15,00 ; e o segundo de 21 a 25 do corrente mês nos horários de 18h às 21h, com igual custo das inscrições.

O Sebrae de Parintins abriu nesta segunda (14), as inscrições para o curso Mulher Empreendedora, que vai abordar sobre técnicas para empreender no mercado pós pandemia. A inscrição custa apenas R$ 15,00 e pode ser feita até a próximo sexta (18) no PAC Parintins, na rua Jonathas Pedrosas, S/N , no Centro e, também, através do celular (92) 98441-6617.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.