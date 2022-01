Sebrae Amazonas atende de forma online a partir de hoje devido pandemia

Manaus/AM - Para prevenir o avanço de transmissão da COVID-19, o Sebrae Amazonas decidiu flexibilizar o expediente interno presencial para trabalho remoto, a partir de hoje (20) durante 15 dias. Neste período, será suspensa toda programação presencial. Nesta direção, os sete escritórios regionais da instituição no interior (Tabatinga,Tefé, Coari, Manacapuru, Itacoatiara, Parintins e Humaitá) também vão atender o público na forma remota. O Sebrae permanece com o atendimento ao público de forma online (não presencial) dando suporte aos clientes de modo remoto, por meio dos números: 0800-570-0800; 98435-2660; e do Portal SEBRAE Amazonas, no campo Fale com o SEBRAE.

