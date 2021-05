Seap abre vagas de trabalho para o público do regime semiaberto e aberto

Manaus/AM - A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) irá receber currículos de apenados dos regimes semiaberto e aberto, a partir desta terça-feira (1º/06), para o preenchimento de 100 novas vagas de trabalho e inserção no programa de ressocialização implantado pelo Governo do Amazonas, “Trabalhando a Liberdade”.

A seleção, que chega ao fim no dia 25 de junho, prevê a oferta de novas oportunidades para o respectivo público por meio do trabalho assalariado. Uma vez cadastrados, os apenados terão seus dados armazenados no projeto “Banco de Currículos”, sendo notificados sempre que surgirem vagas que atendem seus perfis.

“Chegamos a um número expressivo nesta remessa, o que mostra o esforço da Seap em prestar assistência aos apenados do sistema prisional e facilitar o retorno deles na sociedade por meio do trabalho digno”, comentou o secretário da Seap, coronel Vinícius Almeida.

As vagas de emprego disponíveis nesta nova seleção são de auxiliar de serviços gerais, pintor, soldador, eletricista, marceneiro, pedreiro, ajudante de pedreiro, dentre outros. As frentes de trabalho estão previstas para começar no mês de julho.

Para concorrer às vagas, os internos do semiaberto devem se dirigir à Unidade Prisional do Regime Semiaberto (UPRS), localizada na avenida Codajás, 400, Cachoeirinha, das 8h às 14h, munidos dos documentos originais de RG, CPF, PIS e comprovante de residência. Além disso, é essencial que também levem consigo a seguinte documentação de um familiar: RG, CPF, conta bancária e comprovante de parentesco.

Os apenados do regime aberto, por sua vez, devem fazer a entrega de tais documentos, no mesmo horário, na Casa do Albergado de Manaus (CAM), localizada na rua Gabriel Salgado, s/n°, prédio Cônego Gonçalves de Azevedo, no Centro. Para mais informações, os interessados de ambas as categorias podem entrar em contato com a Gerência de Trabalho e Renda (GTR), pelo Whatsapp (92) 98524-1026, ou endereço de e-mail [email protected]