Saúde encerra investigação com dados inconclusivos sobre surto após consumo de tucumã

Os exames feitos pela Secretaria de Saúde de Manacapuru, no Amazonas, em pacientes na Comunidade do Rio Irapapé, que tiveram infecção após consumo de tucumã, foram considerados inconclusivos, afirmou a pasta. O surto ocorreu no mês de julho, e pelo menos 40 pessoas passaram mal, além do registro da morte de menino de 8 anos.

A Semsa do município informou que foram feitas análises em amostras de fezes, urina e sangue de pacientes, além exames em amostras do fruto do tucumã e da água do local.

Nos resultados, foram entrados enterococcus faecalis, bactéria presente no sistema digestivo e que foi encontrada nas amostras de alimentos e coliformes fecais na coleta da água. Diante do fato, foram encerradas as investigações e o caso foi classificado como Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA), mas com agente causador da doença inclusivo.