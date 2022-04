Saúde e longevidade humana entram na pauta de ações e parcerias do CBA

Manaus/AM - Como empreender ações usando a biotecnologia amazônica como ferramenta de apoio para beneficiar a população com idade avançada, foi um dos pontos mais debatidos durante agenda entre representantes do Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) e do Laboratório de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul (UFSM-RS).

A reunião foi realizada ontem, (31), na sede do CBA, em Manaus com a presença do gestor do CBA, Fábio Calderaro, do reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, e da coordenadora do Laboratório de Pesquisa da UFSM, Ivana da Cruz, além de pesquisadores e técnicos do Centro.

Na pauta das discussões, estava as formas de como o Centro de Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento Tecnológico Gerontec, da FUnATI, inaugurado na última terça (29), pode contribuir para a realização de uma atividade interinstitucional conjunta que envolva o trabalho promovido no âmbito do CBA acerca do desenvolvimento biotecnológico amazônico com vistas a avanços na promoção da saúde, especialmente na área gerontológica.

A possibilidade da assinatura de um acordo de cooperação técnica entre as instituições a fim de fomentar o trabalho conjunto e agregar valor às atividades que hoje já estão em execução tanto no CBA quanto na UFSM foi discutido, afim de melhor elaborar os processos em diversas áreas, tais como alimentícias e de saúde, a partir de uma maior interlocução entre os entes envolvidos no encontro.

Entre as várias pesquisas avançadas em diversas áreas, Ivana da Cruz destacou que a instituição está amadurecida para uma parceria com o CBA, visando o estudo do envelhecimento humano.

A coordenadora, inclusive, destacou a grande rede de pesquisadores no Brasil que atuam em conjunto com a UFSM e que podem colaborar para o sucesso desta iniciativa de maior integração com a pesquisa científica promovida hoje na região amazônica.

O reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, comentou que acompanha toda a trajetória do CBA desde sua fundação, inclusive tendo participado da cerimônia de inauguração do Centro no início dos anos 2000.

Ribeiro, que tem longo estudo e vasto conhecimento acerca do envelhecimento humano - com foco no homem amazônico -, disse que uma atuação conjunta entre Gerontec, o CBA e a UFSM pode permitir que sejam alcançados resultados promissores para a sociedade a partir do correto processamento dos bens da biodiversidade local, como o guaraná, a castanha e o camu-camu, todos ricos em propriedades benéficas para o organismo.

Rica biodiversidade

Fábio Calderaro, gestor do CBA destacou que o Centro atua há anos com foco em várias áreas da bioeconomia e que a implementação do Gerontec na região tem tudo para contribuir com avanços para este segmento econômico sustentável, com benefícios diretos não apenas à sociedade local, mas para todo o País e para a comunidade internacional.

Para Calderaro, “a rica biodiversidade amazônica tem muito a oferecer para todos e os insumos da Amazônia com certeza podem contribuir para bons resultados quando se trata de estudos sobre longevidade e qualidade de vida”.

Os representantes da FUnATI e da UFSM visitaram as áreas laboratoriais do CBA para verificar de perto alguns processos em andamento na instituição, enquanto os representantes do Centro foram convidados a conhecerem o Laboratório de Pesquisa da UFSM para estreitar o relacionamento e trocarem experiências com o corpo científico da instituição acadêmica.