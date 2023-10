Saúde do Amazonas intensifica ações para prevenir doenças na seca

Durante as visitas, os profissionais estão orientando as equipes de saúde municipais sobre como prevenir e identificar doenças relacionadas à seca, como diarreia, cólera, hepatites A e E, leptospirose e malária.

As visitas técnicas da FVS-AM estão sendo realizadas em 14 municípios atingidos pela estiagem: Atalaia do Norte, Autazes, Benjamin Constant, Beruri, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Novo Airão, Rio Preto da Eva, São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga e Tefé.

Manaus/AM – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) está intensificando as ações de prevenção a doenças relacionadas à seca no interior do estado.

