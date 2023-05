Saúde destaca medidas para evitar a compra de carne imprópria ao consumo em Manaus

Caso seja identificado que a carne está irregular ou apresente sinais que está imprópria para o consumo, o consumidor pode ir ao estabelecimento solicitar a troca do produto. Se sentir que houve intenção na comercialização da carne imprópria, é possível também realizar denúncia à vigilância sanitária do município.

Outro atributo a observar é o rótulo com as informações de fiscalização, que o estabelecimento comercial deve fornecer na exposição da carne, seja diretamente na carcaça ou nas bandejas. “A qualidade não é somente ter ou não um selo. Alimentos impactam diretamente em melhores condições de vida a qualquer cidadão e possibilidade de fornecimento de alimento seguro a todos”, pontua o fiscal.

