São José: Confira programação da Festa do Padroeiro dos Trabalhadores 2023

Manaus/AM - O Santuário Arquidiocesano São José Operário comemora, na segunda-feira (01), a Solenidade do Padroeiro dos Trabalhadores 2023. A programação será marcada por novenário, carreata, missas, procissão e arraial. O evento ocorrerá na própria Paróquia, localizada no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus.

Com a temática “Caminhando com São José, trabalhador”, o festejo é o momento para que os devotos possam renovar sua experiência de fé e a expectativa é de uma participação ativa dos fiéis, conforme relata o Pároco-Reitor do Santuário, Pe José Ivanildo.

Novenário

A preparação para a festa inicia com o novenário, entre os dias 22 a 30 de abril, às 18h45.No último dia, a celebração será às 17h45.

Translado

No domingo, 30/04, às 19h, ocorrerá o translado da imagem de São José para a Área Missionária Sagrada Família, localizada na Av. do Turismo, n° 4.011, bairro Tarumã, zona Oeste.

O translado das luzes de São José seguirá o seguinte percurso: saída do Santuário São José; Av. Visconde de Porto Alegre; Av. 7 de Setembro; Av. Duque de Caxias; Av. Álvaro Maia; Av. Brasil; Av. Coronel Teixeira; Av. do Turismo; conclusão na Área Missionária Sagrada Família com récita do Terço de São José.

Carreata

No dia do padroeiro, segunda-feira (1), a Carreata sairá às 9h, da Área Missionária Sagrada Família, zona Oeste, seguindo pela Av. do Turismo; Av. Coronel Teixeira; Av. São Jorge; Rua Pará; Av. Maceió; Av. Major Gabriel; Av. Tarumã; Av. Visconde de Porto Alegre; sendo concluída no Santuário São José. Ao término do percurso, haverá a bênção dos veículos e condutores.

Missa, Procissão e Arraial

Pela tarde, às 17h, haverá a Missa Solene no Santuário, seguida da procissão pelas ruas da Zona Sul: Av. Ramos Ferreira; Av. Major Gabriel; Av. Sete de Setembro; Av. Duque de Caxias; Av. Ramos Ferreira. A programação será concluída com a benção das carteiras de trabalho e Arraial na área externa do Santuário com atrações musicais e comidas típicas.