Saiba quais os nomes mais registrados no Amazonas em 2023

Manaus/AM - Segundo a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Enoreg-AM), nomes curtos, bíblicos e originais, cada vez mais adotados pelos influenciadores da atualidade, são a tendência observada nos registros de nascimento de bebês em todo o país este ano.

No Amazonas, Arthur e Maria foram os nomes mais registrados em 2023. Sendo o primeiro com 361 registros neste ano, seguido por Miguel, com 358. Nomes como Gael, Davi, Ravi, Noah e Isaac entre os homens, e Maite, Liz, Aurora, Isis, Maya e Eloá, entre as mulheres, têm crescido e já figuram na lista dos 40 mais escolhidos pelos pais ao longo do ano em todo o estado.

“Notamos as variações nas preferências dos amazonenses ao longo dos anos, considerando também o contexto em que estão inseridos. Isso ilustra precisamente como as inclinações das famílias evoluem ao longo do tempo e quais tendências podem surgir nos anos seguintes”, disse o presidente da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Amazonas (Arpen/AM) e diretor da Associação dos Notários e Registradores do Estado do Amazonas (Anoreg/AM), Leonam Portela.

Mudança de nome - O crescimento destes nomes no ranking acontece no momento em que a nova Lei Federal 14.382/22 permitiu a qualquer pessoa maior de 18 anos alterar seu nome em Cartório, independentemente do motivo e sem a necessidade de procedimento judicial, bastando se dirigir ao Cartório mais próximo de sua residência.

A nova legislação também possibilitou que pais de bebês, em consenso, possam alterar o nome do recém-nascido em até 15 dias após o registro de nascimento, assim como ampliou o rol de possibilidades de alteração de sobrenomes.

Passado um ano da permissão, os Cartórios de Registro Civil do Amazonas registraram quase 100 mudanças de nome sem a necessidade de processo judicial e independentemente de prazo, motivação, gênero, juízo de valor ou de conveniência (salvo suspeita de vício de vontade, fraude, falsidade, má-fé ou simulação).

Ranking de nomes masculino:

1º ARTHUR – 361 registros

2º MIGUEL – 358 registros

3º GAEL – 313 registros

4º HEITOR – 286 registros

5º RAVI – 279 registros

6º THEO – 247 registros

7º JOAO MIGUEL – 239 registros

8º ANTHONY – 238 registros

9º SAMUEL – 236 registros

10º NOAH – 211 registros

Ranking de nomes feminino:

1º MARIA – 258 registros

2º HELENA – 228 registros

3º MARIA CLARA – 226 registros

4º MARIA ALICE – 221 registros

5º MARIA CECILIA – 196 registros

6º LAURA – 190 registros

7º MARIA HELENA – 180 registros

8º MARIA JULIA – 179 registros

9ª AURORA – 171 registros

10º ELOA – 166 registros

Com informações da assessoria.