Saiba o estado de saúde de jovem suspeito de contrair varíola dos macacos no Amazonas

Manaus/AM – O paciente que apresenta sintomas suspeitos de varíola dos macacos já está em fase de recuperação.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), o jovem está em estado de evolução clínica e as feridas já estão cicatrizando.

O fato de o paciente não ter comorbidades é atribuída a rápida recuperação. A FVS ainda aguarda o resultado dos exames que podem confirmar se o homem está realmente com a doença e está previsto para sair em até 15 dias.

Enquanto isso, pessoas que tiveram contato com ele continuam sendo monitoradas. Além disso, as investigações em torno de outros dois casos suspeitos também seguem junto à Secretaria de Saúde do Estado (SES-AM). Nesse caso, as pacientes são duas mulheres de 26 e 31 anos.