Saiba como participar do leilão de imóveis do TRT-11

Manaus/AM - Um leilão, que vai ofertar três imóveis avaliados em mais de R$ 1,9 milhão, será realizado no dia 19 de julho, às 9h30, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região – Amazonas e Roraima (TRT-11). Os bens ficam localizados em Manaus e Boa Vista, em Roraima, e, o valor dos arremates serão usados para o pagamento de créditos trabalhistas já sentenciados pela Justiça do Trabalho.

Por conta da pandemia, os leilões são realizados exclusivamente na modalidade virtual no endereço eletrônico www.amazonasleiloes.com.br e transmitidos ao vivo no próprio site.

Desde a publicação do edital, o leilão eletrônico está aberto para lances. Em Manaus, será leiloado um terreno com área de 200,00m2, situado no Residencial Vila Suíça, na Avenida do Turismo, avaliado em R$ 70 mil.

Já em Boa Vista (RR), um dos imóveis tem área total de 844,27m2 e está avaliado em R$ 1,5 milhão. Localizado no Conjunto Caçari II, Bairro Paraviana, o terreno tem como benfeitoria uma casa em alvenaria com sala, dois dormitórios, um banheiro, cozinha, varanda e área de serviço, totalizando 80,50m2 de área construída.

O outro imóvel que será leiloado na capital roraimense tem área de 450,00m2 e está localizado no Condomínio Alphaville, bairro Aparecida. No terreno, está construída uma casa em alvenaria não averbada com três quartos, três banheiros, sala, cozinha e garagem. O valor da avaliação é de R$ 350 mil.

Os imóveis podem ser visitados, antes da data marcada para o leilão, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. É necessário fazer o agendamento pelo telefone (92) 98159-7859.

O lance mínimo, conforme consta do edital, é de 50% do valor da avaliação.