Ruas do Distrito Industrial serão interditadas; confira desvios

Manaus/AM -O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai interditar trechos de duas vias do bairro Distrito Industrial I, Zona Sul, a partir desta segunda-feira, 10. O bloqueio vai acontecer entre as ruas Rio Jaguarão (Estrada do Marapatá) e Quixito (Estrada da refinaria Reman). A interdição tem como objetivo a revitalização da infraestrutura viária do local.

O motorista que trafega na rua Rio Jaguarão (rua da Yamaha Motos), não poderá dobrar à direita para acessar a rua Itaúba. O condutor deverá dobrar à esquerda, seguir até a alça de acesso da avenida Ministro João Gonçalves, e seguir o fluxo normal.

Segunda interdição

A outra interdição vai acontecer na avenida Ministro João Gonçalves nos dois sentidos. O motorista que segue no sentido rotatória da Suframa/Ceasa, próximo à empresa Sony, deverá acessar o contrafluxo montado no sentido oposto da via e mais adiante retornar para o sentido normal do fluxo e seguir em frente.

Já o condutor que circula na avenida Ministro João Gonçalves no sentido Ceasa/Rotatória da Suframa, próximo ao cruzamento com a avenida Guaruba, será desviado para a alça à direita da via, depois retornar para a via e seguir o itinerário.

As vias interditadas terão reforço de placas de orientação de obras e de sinalização vertical de trânsito e vão durar cerca de 60 dias. Agentes de Trânsito do IMMU estarão nas áreas da intervenção, para monitorar a circulação de veículos e orientar as rotas de ônibus das empresas do Distrito Industrial.