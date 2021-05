Ruas de Manicoré, no Amazonas, ficam às escuras e MP cobra prefeitura

Manaus/AM - Diversas ruas de Manicoré, no interior do Amazonas estão sem o serviço de iluminação pública. Diante da situação, o promotor de Justiça Vinícius Ribeiro de Souza solicitou, nesta segunda-feira (24) do Poder Executivo informações sobre a existência de plano ou política pública volta à iluminação das vias na cidade.

Par realizar o levantamento, o promotor contou com a colaboração das polícias Civil e Militar, que atenderam ao pedido do MPAM e indicaram as localidades da cidade mais problemáticas quanto à iluminação publica.

"O tema da iluminação pública é, sem dúvida, interligado ao tema da segurança pública", avalia o promotor.

Entre outros locais, foram visitadas as localidades Manicorezinho, Rocinha, Mazzarelo, Laura Vicuña, Centro, Estrada do Aeroporto e a Estrada da Expomani.