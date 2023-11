Roubo a residências diminui pelo 2º ano consecutivo no Amazonas, diz SSP

Mesmo com a redução dos roubos a residências, a SSP-AM recomenda que a população redobre os cuidados com a aproximação das festas de final de ano. Conforme o coronel Vinícius Almeida, no período as famílias costumam passar mais tempo nas compras, e consequentemente deixar as casas “sozinhas”. A recomendação também vale para aqueles que vão viajar.

Para o secretário de Segurança Pública, coronel Vinícius Almeida, o resultado mostra o empenho das Forças de Segurança no Estado, que não medem esforços para garantir a segurança da população fora e também dentro de suas casas. “Temos intensificado as operações de policiamento ostensivo e preventivo para levar mais sensação de segurança à população”, disse.

Manaus/AM - O Amazonas registrou, entre janeiro a setembro deste ano, uma redução de 34% no número de roubos a residências. De acordo com os dados consolidados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), essa é a maior queda registrada para o período em relação aos últimos dois anos.

