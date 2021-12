Rotas de ônibus são alteradas em Manaus durante a Expoagro; Confira

Manaus/AM - O Instituto Municipal de Mobilidade urbana (IMMU), irá alterar o itinerário de 14 linhas de ônibus do sistema de transporte coletivo, por conta da 43ª Feira de Exposição Agropecuária (Expoagro), que será realizada na área do kartódromo de Manaus, Zona Centro-Oeste. As interdições acontecerão a partir deste sábado (11).

Além das alterações no itinerário das linhas, o órgão irá fazer algumas interdições, nas vias do entorno do evento. A avenida Belmiro Vianez será interditada para a circulação de veículos no trecho entre as ruas Lóris Cordovil e avenida Pedro Teixeira.

O IMMU reforça que agentes de trânsito e fiscais de transportes estarão de plantão nos locais próximos às interdições para orientar e informar os motoristas sobre os desvios.

Trajetos

As linhas A 222, A 225, 219, 217, realizarão o seguinte itinerário no sentido bairro/Centro: seguem normal até rua Lóris Cordovil, depois a rua Álvaro Maia, rua Francisco Orellana, segue para a avenida Pedro Teixeira e segue normalmente o itinerário. O sentido Centro/bairro não será alterado.

As linhas 010, A036, A 200, A 204, 207, 213, 214, 215, 223, seguirão o itinerário normalmente no sentido bairro/Centro. Para o sentido Centro/bairro, o IMMU desviou as linhas para a rua Lóris Cordovil, depois rua Álvaro Maia, rua Francisco Orellana, avenida Pedro Teixeira e segue normal até o final da linha.

O itinerário da linha 678 vai seguir em direção ao Centro pela a avenida Darcy Vargas, depois pela avenida Dr. Theomário Pinto da Costa, avenida Jacira Reis, rua Rita Gama Barros, segue até avenida Pedro Teixeira e continua o itinerário normalmente até o final da linha. No sentido Centro/bairro não haverá mudança de itinerário.