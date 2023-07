Romaria das Águas 2023 reúne centenas fiéis em Parintins; veja imagens

Manaus/AM – Centenas de fiéis participaram da Romaria das Águas 2023, que faz parte da festa em honra à Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Parintins, no interior do Amazonas.

A procissão fluvial saiu de Manaus na quinta-feira (13) e chegou em Parintins na sexta-feira (14).

Os fiéis cantaram e rezaram em homenagem à santa, que foi recebida no porto da cidade.

“creio que foi um dos anos mais desafiadores para nós. Talvez as pessoas pensam que fizemos tudo isso em um galpão grande, que nós temos recursos. Não. Nossos recursos é nossa imaginação e nossa fé. Tô feliz porque as pessoas viram ver Maria. Me sinto grato a Deus, aos artistas e as instituições que apoiam esse projeto”, disse Juarez Lima, artista responsável pela criação das esculturas do cortejo.