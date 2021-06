Roberto Cidade destaca vacinação para pessoas de 18 anos no interior do Amazonas

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), usou a tribuna da Casa nesta terça-feira (22), para fazer um balanço das viagens para municípios do interior no final de semana. Uma das cidades em foi Manicoré , na região do Rio Madeira, e lá econstatou que a vacinação contra a Covid-19 está avançada, atualmente imunizando a população a partir de 18 anos.

O deputado destacou também que o município vive uma queda no número de casos da doença e, ao visitar o hospital municipal, comprovou não haver nenhum paciente internado por Covid-19. “Fui ao hospital Hamilton Cidade e fiquei feliz em ver que não tinha ninguém internado com Covid. E mais feliz ainda em saber que a vacinação já está na faixa de 18 anos. Isso é um avanço e, aos poucos, Manicoré está voltando à normalidade”, afirmou, ao lembrar que destinou emenda no valor R$ 1,5 milhão para o município combater a pandemia.

Roberto Cidade esteve em Manicoré, na última sexta-feira (18), a convite do prefeito Lúcio Flávio, para o lançamento do Plano de Verão da Prefeitura, um pacote de obras que focará na melhoria da infraestrutura da cidade. “A Prefeitura conseguiu fazer uma economia de mais de R$ 10 milhões e irá iniciar várias obras com recursos próprios. Terá operação de tapa buracos, reforma de escolas e drenagem das ruas do município. Isso tudo vai melhorar a qualidade de vida do povo bacural”, destacou.

Ambulanchas

O presidente da Aleam visitou ainda Novo Aripuanã (227 km), também na mesma região, onde a Prefeitura adquiriu quatro ambulanchas por meio de uma emenda da R$ 500 mil enviada pelo deputado. “Destinei uma emenda de R$ 500 mil e fiquei feliz de ver que ela foi bem empregada pelo prefeito Jocione Souza (PSDB). Foram compradas quatro ambulanchas bem equipadas, com motor de 10 HP, com duas macas e com oxigênio”, afirmou.