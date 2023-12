Roberto Cidade cobra plano de ação para período chuvoso em Manaus

Manaus/AM - Há dois meses, em outubro, antes do início do intenso período chuvoso, o deputado estadual Roberto Cidade, presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), enviou à Prefeitura de Manaus requerimento solicitando informações sobre o plano de ação do Executivo municipal para o período de chuvas na capital. “No entanto, até o momento não recebemos as informações sobre tal plano. Não sabemos o que foi efetivamente feito”, afirmou o deputado.

Desde o sábado dezenas de ocorrências vem sendo registradas e, neste domingo, os casos têm se multiplicado. Os alagamentos são as principais queixas entre os moradores.

"Os problemas trazidos pelo período de chuvas não são novidade para nós, mas se houvesse planejamento, um plano de ação contundente, com certeza, a população seria menos impactada. Há dois meses fizemos essa solicitação para a Prefeitura Municipal e até agora não nos foi dado nenhum retorno. O Legislativo não consegue executar ações, mas estamos aqui para cobrar de quem é responsável pela prevenção. Seguimos aguardando posicionamento", cobrou Cidade.

O requerimento enviado pelo gabinete da presidência da Aleam, em outubro, apontava: “É extrema importância que a Prefeitura de Manaus seja transparente e proativa em relação ao plano de ação para o período de chuvas. É necessário que se tornem públicas quais medidas serão tomadas para enfrentar as potenciais adversidades que surgirão com as fortes chuvas e, posteriormente, com a cheia dos rios. É uma questão de segurança, bem-estar e qualidade de vida de todos os cidadãos.

O requerimento solicitava ainda transparência na comunicação da Prefeitura. "É importante que a Prefeitura se comunique de forma aberta e acessível com a população, a fim de compartilhar informações sobre o plano de ação, proporcionando um entendimento claro das medidas de prevenção, resposta e recuperação que serão colocadas em prática”.

"Aguardamos respostas e ação coordenada para evitar maiores danos para a população. Queremos ter da Prefeitura informações claras e detalhadas a respeito do que foi feito para prevenir os problemas desse o período e como serão enfrentados. Quais são as estratégias e medidas que a Prefeitura de Manaus está implementando para enfrentar as inundações. Nós cobramos porque a população precisa de respostas”, reforçou.

