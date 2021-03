Roberto Cidade cobra informações do Governo sobre prorrogação de auxílio

Na semana passada, Roberto Cidade solicitou que o Governo prorrogue por mais três meses o auxílio estadual, no valor de R$ 600 (R$ 200 por mês), para 100 mil famílias amazonenses afetadas pela cheia. A indicação, até o momento, não teve resposta do Executivo.

O intuito do deputado Roberto Cidade é saber o que está sendo feito sobre as ações efetivas, para dar contribuições, e também fiscalizar o Poder Executivo. “Já não bastasse a pandemia, nossos irmãos também sofrem com a enchente no interior. Precisamos unir forças para fazer com que a cheia dos rios tenha o menor impacto econômico e social possível”, destacou.

Preocupado com a situação econômica e social dos municípios e das pessoas afetadas pela enchente, o deputado Roberto Cidade (PV), quer saber como está sendo executada a Operação Enchente pela Defesa Civil (DC) estadual e sugeriu ao governador Wilson Lima a prorrogação do auxílio estadual até o início da vazante.

