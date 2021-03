Roberto Cidade cobra Amazonas Energia por apagões elétricos em Amaturá

Manaus/AM - Com a população de Amaturá sofrendo há pelo menos 15 dias com apagões diários de energia elétrica, na cidade e comunidades rurais, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Roberto Cidade (PV) decidiu intervir, cobrando da Amazonas Energia explicações e a normalização do serviço.

“A denúncia chegou ao meu gabinete. E essa não é a primeira reclamação envolvendo a má prestação de serviços da empresa no interior. Infelizmente não estamos vendo melhoras, as reclamações continuam e a empresa precisa solucionar essa falha”, advertiu.

De acordo com um dos moradores, o advogado Gil Saraiva, as interrupções chegam a três, quatro vezes por dia, na cidade, além do apagão nas comunidades rurais. Segundo ele, o linhão do “Luz para Todos”, que fornece energia para as comunidades de Canimari até Umarirana, está sem manutenção há um ano.

“A suspensão do fornecimento energia leva os moradores ficarem até três dias sem energia elétrica”, informa o advogado. Com a interrupção da energia nas comunidades, cerca de 1.100 famílias são prejudicadas.

“Essas pessoas têm muitos prejuízos com o estrago de alimentos, sem contar os comerciantes com a perda de gêneros perecíveis”, ressalta Cidade.