Rios sobem mas Amazonas segue em situação de emergência; confira o boletim

Manaus/AM - O Comitê de Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência Ambiental informou neste sábado (2), que nos últimos dias, o nível do Rio Negro, em Manaus, subiu 48 centímetros.

Todos os 62 municípios amazonenses estão em situação de emergência. Segundo dados da Defesa Civil, o Amazonas tem 599 mil pessoas afetadas até o momento pela seca severa, ou 150 mil famílias.

Calha do Negro

No alto Rio Negro, em Santa Izabel do Rio Negro, entre 27 e 30 de novembro, subiu 16 centímetros (cm), na porção média da calha. No município de Barcelos, foi registrada uma descida de 5 cm, e em Manaus, nos últimos cinco dias, houve uma elevação de 48 cm.

Calha do Juruá

Nos últimos cinco dias, a estação de referência no rio Juruá, situada em Itamarati, desceu 21 cm. Na região mais próximo à nascente da calha, Guajará (Cruzeiro do Sul), nos últimos cinco dias, subiu 1,03 m e Ipixuna desceu 33 cm, entre os dias 27 e 29 de novembro, devido à oscilação esperada entre as transições de estações.

Calha do Purus

Nos últimos cinco dias, a estação de referência da calha do Purus, localizada próximo à foz do rio, no município de Beruri, registrou uma elevação de 52 cm, o que é esperado no momento.

Calha do Madeira

A estação de referência da calha do Madeira, localizada no município de Humaitá, registrou uma oscilação em seu nível nos últimos cinco dias, subiu 85 cm.

Calha do Solimões

Nos últimos cinco dias, a estação de referência em Tabatinga desceu 10 cm em seu nível; em Fonte Boa, registrou elevação de 41 cm, nos últimos cinco dias. E na região próximo à foz da calha, em Manacapuru, foi registrada elevação de 42 cm nos últimos cinco dias. Calha do Amazonas Em Itacoatiara, o nível do rio subiu nos últimos cinco dias, registrando elevação de 41 cm.