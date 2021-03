Rio Negro entra com ação judicial para anular arrematação da sede

O presidente do Atletico Rio Negro Clube, Jefferson Oliveira, entrou com uma ação judicial pedindo a nulidade do processo de leilão, que envolve a sede, arrematada do dia 22 de março, no valor de R$ 3,6 milhões, pelo pelo empresário sul-coreano Sung Un Song, diretor da Digitron.

Jefferson alega que o valor do arremate foi abaixo dos 50% que valia o patrimônio, R$ 9 milhões, e que está no prazo para entrar com a ação.

Nota na íntegra

O Atlético Rio Negro Clube, através do seu presidente Jefferson Oliveira, vem a público informar que ingressou com uma ação para provar a NULIDADE do processo de leilão envolvendo a Sede, ocorrido no dia 22/03/2021. O atual Presidente externa que NÃO desistiu de lutar pela Sede e não medirá esforços para mantê-la em posse do clube.

Acreditamos ser inadmissível dar seguimento ao leilão nos termos citados, com o preço estipulado em menos de 50% de seu valor avaliado, Além disso, jamais deixaremos a história de nossa Sede e clube, que andam juntas, serem apagadas do nosso Estado.

Contudo, precisamos nos irmanar com os verdadeiros Rionegrinos cuja herança de amor ao clube adquirida de seus pais e avôs, se engaje nessa luta de resistência em prol de mantermos a Sede e razão social unidas sempre!

Vamos nos unir para ver o Clube no mais alto patamar que ele merece, porém não apartado ou partido ao meio, mas junto com o seu mais precioso bem material, sua tradicional e imponente Sede Dórica com seu tradicional Salão dos Espelhos, sua piscina de tantos campeões e ginásio poliesportivo de jogos e eventos inesquecíveis. Chegou a hora de sair do discurso em âmbito digital e atuar em conjunto com o clube!