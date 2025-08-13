Rio Negro chega a 28,03 metros e processo de vazante segue, diz SGB





Manaus/AM - O processo de vazante segue na Bacia do Rio Amazonas, conforme indica o 32º Boletim de Monitoramento Hidrológico do Serviço Geológico do Brasil (SGB). Segundo os dados, o rio Negro chegou a marca de 28,03 m em Manaus (AM) nesta quarta-feira (13). Em Boa Vista (RR), o nível do rio Branco é 4,62 m e o rio Madeira está na cota de 4,65 m em Porto Velho (RO). Em todos os rios da região monitorados pelo SGB, os níveis estão em processo de redução.

De acordo com o pesquisador Andre Martinelli, gerente de hidrologia e Gestão Territorial da Superintendência Regional de Manaus (SUREG-MA), os níveis observados estão dentro da faixa de normalidade para o período. Em Tabatinga (AM), o rio Solimões reduziu o ritmo de descida após chuvas na região e chegou à marca de 5,46 m. Na semana passada, a estação apresentava ritmo acelerado de descida e havia uma preocupação de que o cenário tendesse para níveis abaixo do esperado para a época, o que não se concretizou.

“A chuva alterou um pouco o comportamento da intensidade de descida e há até uma boa possibilidade de ocorrência de repiquete, ou seja, que o nível suba um pouco em resposta às chuvas”, explica Martinelli.

O monitoramento dos rios é feito a partir de estações, que fazem parte da Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), coordenada pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). O SGB opera cerca de 80% das estações e gera informações que apoiam os sistemas de prevenção de desastres, a gestão dos recursos hídricos e pesquisas. As informações estão disponíveis na plataforma SACE e são atualizadas diariamente.

Com informações do SGB