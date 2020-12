Rio Negro Challenge reúne mais de 200 nadadores no Amazonas

Manaus/AM - O maior desafio de águas abertas da região norte, Rio Negro Challenge (RNC) reuniu 220 atletas em dois dias de competição, sábado e domingo (12 e 13/12) na praia de Paricatuba, em Iranduba. A competição é promovida pela Associação Aquática Amazonas.

Somente no primeiro dia, com a realização da prova de revezamento (Relay) o RNC teve mais de 50 participantes. Já neste domingo, além das provas de 2k e 4k, houve também a Travessia Almirante Tamandaré que fez 50 anos de existência neste ano de 2020. Segundo o coordenador do evento, Pierre Gadelha, mesmo diante de uma pandemia, o RNC foi realizado a partir de parcerias e prezou pela saúde de todos os inscritos na competição.

“Nos surpreendemos com o número de atletas que se inscreveram e ficamos muito felizes com esse resultado. Tem sido um ano difícil e precisamos agradecer a todos pela parceria, em especial ao Governo do Estado que tem prestado um apoio essencial através da Faar. Fizemos testagem de COVID-19 em todos os atletas e staff, para garantir que não tivéssemos nenhum problema de saúde na competição, e assim prezamos pela vida de todos. Para nós o resultado do RNC foi satisfatório”, comentou, Pierre.

Quem também aprovou a competição foi a campeão dos 2k feminino, de apenas 14 anos, Ariadne Gomes, da equipe Sinpol do Estado de Roraima. Ela destaca que se preparou muito para a prova e dedicou a vitória aos pais. “É a minha primeira vez no RNC e gostei bastante. Treinei forte e o resultado positivo veio. Quero dedicar essa vitória ao meu técnico, amigos da equipe, mas especialmente aos meus pais que se esforçaram para eu estar aqui hoje” destacou.